3 قتلى خلال احتجاجات في جنوب العراق

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، في احتجاجات في مدينة الناصرية بجنوب العراق، حسب مصادر طبية.

وتراجعت الاحتجاجات المطلبية في العراق بسبب فيروس كورونا المستجد إلا أن المتظاهرين المعارضين ما زالوا ينصبون خياما في ساحة "الحبوبي" بمدينة الناصرية.

وقال ناشط في الاحتجاجات "مسلحون بمسدسات وبنادق حاولوا إخراجنا" من الساحة، مضيفاً "نخشى أن يتصاعد العنف".

وأفادت مصادر طبية في المدينة بإصابة نحو 50 شخصا.

وبعد إشارتها في وقت سابق إلى مقتل متظاهر، قالت المصادر إن مصابين آخرين توفيا متأثرين بجراحهما.

وعاين مراسل فرانس برس بقايا أغراض محترقة تعود للمتظاهرين المعارضين في ساحة الحبوبي التي سادتها الفوضى.

وقال ناشط سياسي "تقصير واضح في منع العصابات المسلحة التي تريد اقتحام ساحة الحبوبي".

وتمثل الناصرية معقلا رئيسيا لحركة الاحتجاج المطلبية الشعبية.

كما شهدت المدينة إحدى أكثر الحوادث دموية منذ بدء الاحتجاجات، إذ سجلت سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في أعمال عنف رافقت التظاهرات في 28 نوفمبر العام الماضي.

ومدّ رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يده للمتظاهرين، وهو يسعى لتحقيق أحد أهم مطالبهم عبر إقرار تنظيم انتخابات برلمانية في يونيو 2021.

وستجري الانتخابات وفق قانون جديد بدلا من التصويت على اللوائح، إذ سيتم التصويت على الأفراد وتقليص نطاق الدوائر الانتخابية.