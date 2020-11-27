باحث بريطاني يثير تساؤلات حول لقاح «أسترازينيكا»

حث مدير سابق بوزارة الصحة البريطانية، حكومة بلاده، اليوم الجمعة، على النظر في كيفية توزيع لقاحاتها بعد الكشف عن أمور تتعلق بالتجارب السريرية للقاح أكسفورد/أسترازينيكا.

وقال البروفسور ديفيد ساليسبري، المدير السابق للتطعيم، إن الحكومة البريطانية تواجه بعض «الخيارات الصعبة» إذا ثبت في نهاية الأمر أن اللقاح أقل فعالية من غيره من اللقاحات التي تم تطويرها.

وقال المسؤول السابق، في لقاء مع «برنامج اليوم» (توداي بروجرام)في راديو بي بي سي 4 «أعتقد أنه سيتعين علينا التعامل مع أمور متعلقة بلقاح أقل فعالية عندما تتاح لقاحات أخرى أعلى فعالية منه».

وأضاف ساليسبري «يبدأ الأمر في إحساسك بكيفية إعطاء الأولوية لاستخدام لقاحك، فيما تفكر في استخدام اللقاحات ذات الفعالية الأعلى لمعالجة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر».

وأثار العلماء تساؤلات بعد أن أعلنت شركة «أسترازينيكا» أن تجارب لقاحاتها أسفرت عن معدلات فعالية بنسبة 90 في المائة و62 في المائة، أي بمعدل بلغ في المتوسط 70 في المائة.

وكشفت الشركة، في وقت لاحق، أن مجموعة اختبار معدل الفعالية بنسبة 90 في المائة لم تتلق سوى جرعة ونصف الجرعة من اللقاح، في حين تلقت المجموعة التي تبلغ نسبتها 62 في المائة جرعتين كاملتين من اللقاح.