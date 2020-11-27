الهند ستنتج أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك -V» لـ«كورونا»

أعلن الصندوق السيادي الروسي، اليوم الجمعة، إبرام اتفاق مع مجموعة «هيتيرو» الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من مئة مليون جرعة سنوية من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق السيادي الذي مول تطوير اللقاح في بيان «وافقت هيتيرو، إحدى المجموعات الرئيسية الهندية المصنعة للأدوية الجنيسة، على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة (من سبوتنيك-في) في العام داخل الهند» مشيرا إلى أن عملية إنتاج اللقاح ستبدأ في «مطلع 2021».