روسيا تسجل 27543 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت روسيا زيادة قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 27543 إصابة اليوم الجمعة، بينها 7918 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و215533.

كما سجلت السلطات 496 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 38558.