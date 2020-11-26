اتهامات لترامب «باستغلال السلطة»

واشنطن (أ ف ب)

وصف أعضاء الحزب الديمقراطي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه أصدر عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، بأنه «استغلال للسلطة». وفلين كان أول المقربين من ترامب يدينهم التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات السابقة.

واعترف الجنرال السابق، البالغ من العمر 61 عاماً، في 2017 بأنه كذب على الشرطة الفدرالية بشأن اتصالاته مع دبلوماسي روسي. ولم يتم النطق بالحكم عليه بسبب العديد من التقلبات في هذه القضية المسيسة جداً.

وقرر الرئيس الأميركي في نهاية الأمر وضع حد نهائي لها، مستخدماً حقه في العفو قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير. وكتب في تغريدة على تويتر: «إنه لشرف عظيم لي أن أعلن أن الجنرال مايكل فلين حصل على عفو كامل»، بينما كانت وسائل الإعلام تطلق تكهنات في هذا الشأن منذ أيام.

وقال الديمقراطي المنتخب، آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مستنكراً: إن «دونالد ترامب استغل سلطته دائماً لمكافأة أصدقائه أو حماية الذين غطوه».

وعلى العكس، بررت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني قرار الرئيس، بأنه «يضع حداً لملاحقات سياسية لا هوادة فيها ضد رجل بريء». ووصفت فلين بأنه «ضحية» محاولة «منسقة لقلب انتخابات 2016».