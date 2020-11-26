فرنسا: دعوة للاعتراف باستقلال «قرة باغ»

باريس (أ ف ب)

اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً غير ملزم يدعو الحكومة «للاعتراف بجمهورية ناجورنو قرة باغ»، الإقليم الانفصالي عن أذربيجان، والذي تقطنه أغلبية أرمنية، وشهد في الخريف حرباً حقّقت فيها باكو انتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان.

وحصل اقتراح القرار على تأييد 305 أعضاء في مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، في حين صوّت ضدّه عضو واحد فقط وامتنع 30 عضواً عن التصويت.

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب، التي استمرّت طوال ستّة أسابيع في الإقليم الانفصالي.

وفي قراره قال مجلس الشيوخ الفرنسي: إنّه «يدين العدوان العسكري الأذربيجاني، الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري» للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 سبتمبر في منطقة قرة باغ.

ويدعو القرار «الحكومة الفرنسية للاعتراف بجمهورية قرة باغ»، و«بذل كلّ ما في وسعها لاستئناف، بدون تأخير، مباحثات في إطار مجموعة مينسك، ترمي للتوصّل إلى تسوية تفاوضية ودائمة للنزاع تضمن إعادة إرساء الحدود التي جرى ترسيمها في 1994». ويحضّ القرار الحكومة إلى «حماية السكان من خلال نشر قوة فصل دولية»، و«تقديم مساعدات إنسانية ضخمة للمدنيين».

وفي قراره، يدعو مجلس الشيوخ أيضاً الحكومة الفرنسية إلى «طلب إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب، التي ارتكبت في قرة باغ» و«استخلاص جميع النتائج الدبلوماسية للدور الذي لعبته السلطات التركية» في النزاع.