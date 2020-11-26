في ختام الدورة الـ 12 لـ«الوزاري العربي للمياه»: دعوة لإعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية

القاهرة (وام)

دعا المجلس الوزاري العربي للمياه الدول العربية للتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لتوفير البيانات الخاصة بالموارد المائية الضرورية لإعداد قاعدة معلومات رقمية للموارد المائية في الدول العربية. جاء ذلك في القرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس التي عقدت عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بشأن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث الاستراتيجية.

كما دعا المجلس المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إلى التعاون مع الدول العربية والمنظمات، لمتابعة نشاطات الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي.

وطالب الدول العربية بالاستفادة من البيانات المتاحة من خلال «مبادرة ريكار» الإقليمية لتقييم آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي. وبشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، وزارة الموارد المائية العراقية إلى إعداد مذكرة شارحة ومشروع قرار لتفعيل قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8300، بشأن دعم العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية مع دول الجوار وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك، والطلب إليها عرض موضوع التفعيل على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.