اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك

القاهرة (وكالات)

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك «جسر الصداقة - 3» الذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية الروسية على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية.

وأفاد المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، أن التدريب تضمن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية شملت العديد من تشكيلات الإبحار، وكذلك الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وتأمين هدف حيوي بالبحر وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر، وتمرين البحث والإنقاذ، وكذلك تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف، فضلاً عن تنفيذ تدريب فرض التحكم البحري على منطقة محددة وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء.