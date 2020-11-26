العراق: احتجاجات للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أقدم عشرات المحتجين، أمس، على قطع أحد الجسور الرئيسية في مدينة الناصرية جنوبي العراق، للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا خلال احتجاجات العام الماضي.

وقالت مصادر محلية إن العشرات من المحتجين وذوي ضحايا التظاهرات قطعوا جسر «الزيتون» وسط الناصرية وأشعلوا الإطارات المحترقة مطالبين بالقصاص من قتلة أبنائهم.

ورفع المحتجون صوراً لضحايا مجزرة جسر «الزيتون» التي وقعت قبل نحو عام وراح ضحيتها العشرات. وأضافت المصادر أن «المحتجين أكدوا أن التحرك سيكون اعتصاماً مؤقتاً للتذكير بالحادثة، وفي حال لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقة بمحاسبة القتلة فستكون لهم وقفات جديدة». وكانت قوات الأمن العراقية قتلت 46 شخصاً بعد أن فتحت النار على المتظاهرين الذين كانوا يغلقون جسر «الزيتون» وطرقا أخرى رئيسية مؤدية إليه قبل نحو عام من الآن. وقال مسعفون في حينه إن عشرات الإصابات القاتلة لحقت بالمحتجين السلميين برصاص البنادق والأسلحة الآلية.

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، القبض على 4 إرهابيين من تنظيم «داعش» في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي: إن «مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك والذين عملوا ضمن مايسمى قاطع الحويجة بداعش».