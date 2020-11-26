جهود فرنسية لعقد مؤتمر دعم لبنان

بيروت (وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، أن بلاده ستعمل مع الأمم المتحدة وشركائها لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني. وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان إن ذلك جاء في رسالة وجهها ماكرون إلى الرئيس اللبناني ميشال عون لمناسبة عيد استقلال لبنان.

ونقل البيان عن ماكرون القول «إن الأزمة المتعددة الجوانب التي يجتازها لبنان تستدعي اتخاذ تدابير قوية ووضع خريطة الطريق التي التزمت بها كافة الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر موضع التنفيذ». واعتبر أن وضع هذه الخريطة موضع التنفيذ كفيل وحده بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية من أجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي لا مفر منها لنهوضه من جديد. وكان الرئيس الفرنسي قد زار لبنان مرتين إثر الانفجار المدمر في مرفأ بيروت وأطلق مبادرة لتشكيل حكومة تجري إصلاحات ضرورية لانقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي.