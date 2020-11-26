تحذيرات من تصاعد التهديدات الإرهابية للحوثيين في البحر الأحمر

عدن (وكالات)

حذر وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، من تساهل المجتمع الدولي أمام ظاهرة ارتفاع وتيرة الأنشطة والتهديدات الإرهابية لميليشيات الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال وزير الاعلام «إن هذه الأنشطة الإرهابية تنفذ بتخطيط وسلاح إيراني، وتستهدف مصالح العالم أجمع في استمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة في أهم الممرات الدولية». وأضاف الإرياني «إن الهجمات الإرهابية التي يديرها نظام طهران وتستهدف خطوط الملاحة تعيد للأذهان تجاهل المجتمع الدولي للتحذيرات من تهديدات إرهابية وشيكة بعد انتهاء الحرب الأفغانية، ليفيق العالم على صدمة استهداف برجي التجارة العالمي في نيويورك». وأكد الإرياني أن السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية يبدأ بتصنيف الميليشيات جماعة إرهابية.