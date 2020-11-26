جونسون يحذر من إغلاق ثالث إذا لم تحترم قيود كورونا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، من إغلاق ثالث في جميع أنحاء البلاد إذا لم تحترم القيود المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وأشاد جونسون بأولئك الذين حافظوا على القواعد طوال فترة الإغلاق في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر الجاري، وقال إنهم أنقذوا نظام الرعاية الصحية من "الغرق".

وقال جونسون للصحفيين "إذا خففنا القيود الآن، فإننا نخاطر بفقدان السيطرة على هذا الفيروس مرة أخرى، ونتخلى عن مكاسبنا التي تحققت بشق الأنفس ونضطر إلى العودة إلى إغلاق وطني عام جديد مع كل ما يعني ذلك من أضرار".

تأتي تعليقات جونسون بعد أن حددت الحكومتان الإنجليزية والإسكتلندية القيود المفروضة على المقيمين في أرضهما خلال موسم الأعياد المقبل.

وكشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في خطاب أمام البرلمان، عن المناطق التي ستخضع لأشد قواعد الإغلاق المحلي في إنجلترا، بعد خروج البلاد من فترة الحجر الصحي المفروض على مستوى البلاد، في الثاني من ديسمبر المقبل.

وقال هانكوك إن المدن الواقعة في شمال ووسط البلاد ستواجه القيود الأكثر صرامة، وذلك ضمن ما يسمى بالـ"المستوى الثالث"، بينما ستخضع العاصمة لندن لـ"المستوى الثاني".

وأضاف هانكوك أن أعداد حالات الدخول إلى المستشفيات انخفضت بنسبة سبعة بالمئة. كما انخفضت حالات الإصابة بنسبة 19 بالمئة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يتم إعادة النظر في الإجراءات الجديدة في غضون أسبوعين.