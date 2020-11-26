استمرار تراجع إصابات ووفيات كورونا في فرنسا

استمر تراجع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في فرنسا، اليوم الخميس.

سجلت البلاد 13563 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نزولا من 16282 حالة الأربعاء، و21150 قبل أسبوع. وهو ما يشير إلى استمرار تباطؤ انتشار الفيروس في الأسبوع الرابع من العزل العام بأنحاء البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا 2.18 مليون.

وأوضحت السلطات أنها سجلت اليوم 339 وفاة جديدة بالفيروس في المستشفيات، انخفاضاً من 381 الأربعاء.

واضطرت فرنسا إلى إعادة فرض الإغلاق الشامل، نهاية أكتوبر الماضي، بعد ارتفاع كبير في الإصابات بالفيروس.