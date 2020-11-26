تراجع وفيات وإصابات كورونا في بريطانيا وارتفاعها في إيطاليا

تراجعت الإصابات والوفيات المسجلة في بريطانيا جراء فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، مقابل ارتفاع ملحوظ لها في إيطاليا، وهما البلدان الأكثر تضررا من الوباء.

وأظهرت بيانات رسمية في بريطانيا تسجيل 17555 إصابة جديدة بفيروس كورونا و498 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كانت المملكة المتحدة أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل 18213 إصابة و696 حالة وفاة.

أما في إيطاليا، فقد سجلت وزارة الصحة 822 وفاة بفيروس كورونا ارتفاعا من 722 في اليوم السابق، و29003 إصابات جديدة مقابل 25853 أمس الأربعاء.

كانت إيطاليا أول بلد أوروبي يتفشى فيه فيروس كورونا. وسجلت، حتى الآن، 52850 وفاة بالفيروس وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا، فضلا عن 1.510 مليون إصابة.