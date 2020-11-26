السيسي: أمن الخليج العربي مرتبط بالأمن القومي المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ارتباط أمن الخليج العربي بالأمن القومي المصري.

وأشاد السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأكد الرئيس المصري حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 والكويت 2035، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحفي، بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

كما أكد وزير الخارجية الكويتي أن مصر دائماً ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصةً لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معرباً عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصةً في سوريا والعراق.

وثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

كان وزير الخارجية الكويتى وصل، في وقت سابق اليوم الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة قصيرة.