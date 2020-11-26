كورونا يقتل 1,4 مليون ويصيب 60,4 مليون عبر العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,422,951 شخصاً في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة، اليوم الخميس عند الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 60,427,590 شخصاً في العالم بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، تعافى منهم 38,532,900 على الأقل حتى اليوم.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعت من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وسجلت، أمس الأربعاء، 12351 وفاة جديدة، فيما أحصيت 635,138 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في بياناتها الأخيرة هي الولايات المتحدة (2439) تليها المكسيك (858) وإيطاليا(722).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 262,283 وفاة من أصل 12,778,254 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 4,835,956 شخصاً في البلاد.

بعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث تسجل 170,769 وفاة من أصل 6,166,606 إصابات، ثم الهند مع 135,223 وفاة (9,266,705 إصابة) والمكسيك مع 103,597 وفاة(1,070,487 إصابة) والمملكة المتحدة مع 56533 وفاة(1,557,007 إصابات).

وتعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات، نسبة لعدد سكانها، مع 138 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها البيرو (108) وإسبانيا (94) وإيطاليا (86).

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس 440,211 وفاة من أصل 12,673,887 إصابة.

أما أوروبا، فسجّلت 390,074 وفاة من أصل 17,166,670 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 273,972 (13,123,532 إصابة).

وسجلت آسيا 190,919 وفاة (12,110,417 إصابة) والشرق الأوسط 76191 وفاة(3,214,016 إصابة) وأفريقيا 50643 وفاة (2,108,855 إصابة) وأوقيانيا 941 وفاة (30221 إصابة).