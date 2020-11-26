العراق يسجل 2483 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حول مستجدات الفيروس، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 544 ألفاً و670.

ولفتت إلى أن 2322 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، إلى 474 ألفاً و376.

كما أحصت المصالح الصحية 39 وفاة جديدة، ليزيد إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفاً و125.