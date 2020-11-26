إيطاليا تسجل أكثر من مليون إصابة بـ«كورونا» و52 وفاة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 48. 1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 52 ألفاً و28 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس 637 ألفاً و149 شخصاً.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 42 أسبوعاً.