إسبانيا تسجل أكثر من مليون إصابة بـ«كورونا» و44037 وفاة

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.61 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفاً و37 حالة، وتعافى من مرض «كوفيد19-»، الذي يسببه الفيروس 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين حتى صباح اليوم الخميس.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 42 أسبوعاً.