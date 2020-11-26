سويسرا تسجل أكثر من 300 ألف إصابة بـ«كورونا» و4393 وفاة

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 309 آلاف و469 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت زيوريخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى.4393 وتعافى من مرض «كوفيد19-» الذي يسببه الفيروس، 211 ألفاً و500 من المصابين حتى صباح اليوم الخميس.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا قبل نحو 39 أسبوعاً.