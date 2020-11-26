المكسيك تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» و858 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 10335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و858 وفاة أخرى في البلاد، ليرتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و70487، والوفيات إلى 103597.

ويقول مسؤولو الصحة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.