أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 10335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و858 وفاة أخرى في البلاد، ليرتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و70487، والوفيات إلى 103597.
ويقول مسؤولو الصحة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.