السودان خارج «قائمة الإرهاب» في 14 ديسمبر

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

كشف براين شوكان، القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بحلول 14 ديسمبر، بعد اجتياز آخر مراحله في «الكونجرس».

وقال شوكان: «إن الشركات والبعثات الاستثمارية الأميركية بدأت في الوصول إلى السودان»، موضحاً أن بعثة استثمارية أميركية ستصل إلى الخرطوم لبناء علاقات مع القطاع الخاص السوداني، واستكشاف الآفاق التجارية بالسودان.

ومن ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء السوداني، أن لجنة وطنية خاصة بمواجهة تدفق اللاجئين من دول الجوار، عقدت اجتماعها الأول في مجلس الوزراء، برئاسة معتمد اللاجئين عبدالله سليمان، وبمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة.

وقال معتمد اللاجئين: «إن قرار تشكيل اللجنة جاء نتيجة للتدفقات الكبيرة للاجئين الإثيوبيين عبر الحدود مؤخراً، بهدف تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية، ووضع المعالجات اللازمة بشأن اللاجئين».