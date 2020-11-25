السيسي: القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي بالمنطقة

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في فرض التوازن الاستراتيجي في المنطقة. وأثنى الرئيس المصري على الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية في ضوء النجاحات التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار وفرض التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وجاءت تصريحات السيسي خلال اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، بحضور قائد القوات الجوية الفريق عباس حلمي.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول أنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، خاصة القوات الجوية. كما وجه السيسي بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة. واطلع السيسي خلال الاجتماع على نتائج مباحثات وزير الدفاع خلال زياراته الخارجية الأخيرة، وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها في عدد من الدول، وكذلك نتائج التدريبات العسكرية المشتركة التي تمت مؤخراً مع عدد من وحدات الجيوش. وأكد السيسي على القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.