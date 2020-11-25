8 قتلى موالين لإيران بقصف إسرائيلي على دمشق والقنيطرة

دمشق (وكالات)

قتل 8 عناصر من ميليشيات موالية لإيران جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق أمس.

وشنّت إسرائيل ليل الثلاثاء الأربعاء ضربات استهدفت، وفق المرصد، مركزاً ومخزن أسلحة تابعاً للقوات الإيرانية وميليشيات «حزب الله» اللبناني في منطقة «جبل المانع» في ريف دمشق الجنوبي. كما طالت الغارات مركزاً لمجموعة «المقاومة السورية لتحرير الجولان» في القنيطرة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل.

وقال المرصد: إن القصف قرب دمشق أوقع 8 قتلى غير سوريين، لم يتمكّن من تحديد جنسياتهم، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وكذلك، تسبّب في دمار مستودع صواريخ. وفي القنيطرة، أدى القصف إلى إعطاب آليات، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكانت وكالة الأنباء السورية أوردت، نقلاً عن مصدر عسكري: «قامت إسرائيل بتوجيه ضربة جوية من الجولان باتجاه جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات».