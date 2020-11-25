13 حزباً تطالب بسرعة تشكيل الحكومة اليمنية

عدن (وكالات)

دعا 13 حزباً يمنياً أمس، إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد بيان مشترك صادر عن هذه الأحزاب على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة استناداً إلى اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى عدن بأسرع وقت ممكن، بعد تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية». وقال البيان إن «الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، سيعمل على ترتيب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمات للمواطنين في كافة المناطق، إضافة إلى توحيد الجهود لكافة القوى المناهضة للحوثيين والمشروع الإيراني الداعم لهم».