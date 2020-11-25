«الخارجية» الأميركية تبلغ موظفيها ببدء الانتقال إلى إدارة بايدن

أظهرت رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأميركية أخطرت موظفيها ببدء عملية الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وجاء في الرسالة، التي قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إنها اطلعت عليها، أنه تم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة بايدن المقبلة.

تأتي هذه التوجيهات، التي أُرسلت اليوم، بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية‭‭ ‬‬المعنية بالموافقة على الانتقال الرئاسي، بايدن يوم الاثنين بأن بإمكانه بدء عملية التسلم رسمياً.

وقالت الرسالة «في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال».

وأضافت الرسالة أن فريقاً «مخصصاً» سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجستي.

وأعلن فوز بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي بالرئاسة، قبل أسبوعين من قبل وسائل الإعلام الأميركية استناداً إلى نتائج الانتخابات.

وأعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على بدء العملية الانتقالية.