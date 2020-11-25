بايدن يدعو إلى الوحدة.. وترامب يطالب بقلب نتيجة الانتخابات

دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأميركيين إلى وضح حد للانقسام في الوقت الذي طالب الرئيس دونالد ترامب أنصاره بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن، في كلمة موجهة إلى الأميركيين ألقاها في مدينته ويلمينغتون بولاية ديلاوير لمناسبة عيد الشكر الذي يحل غدا الخميس "أعتقد أنّ هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

وأضاف أنّه في الولايات المتحدة "لدينا انتخابات حرّة ونزيهة (...) وبعد ذلك، نحن نحترم النتائج"، لافتاً إلى أنّ "مواطني هذه الأمة وقوانين البلد لن تسمح بشيء آخر".

وجرت الانتخابات الرئاسية في الثالث نوفمبر الجاري، وأعلنت وسائل الإعلام الأميركية والعديد من الولايات فوز بايدن بها.

بدوره، طالب الرئيس دونالد ترامب أنصاره، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات، مضيفا أنه قد جرى "تزويرها".

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا، في كلمة عبر الهاتف، قائلا "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها".