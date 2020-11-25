بريطانيا تسجل 696 وفاة بكورونا.. أكبر حصيلة يومية منذ مايو

سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، 696 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذه أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس تشهدها البلاد منذ مطلع مايو الماضي.

وأعلنت هيئة الإحصاء في المملكة المتحدة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في البلاد بلغت 18 ألف و213 حالة.

وتعيش بريطانيا إغلاقا جزئيا من أجل وقف تفشي الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وبلغ معدل الإصابات الجديدة في البلاد نحو 209 حالات لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام.

وكانت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية قد أفادت بأن إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، وصل إلى 55935 حالة. وتعافي من المرض 3405 أشخاص من المصابين حتى صباح اليوم.