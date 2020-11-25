تسجيل 1025 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا في الجزائر

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأعلن رئيس لجنة متابعة تفشي كورونا الدكتور جمال فورار ارتفاع إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، إلى 78025 حالة.

وأضاف فورار، في بيان حول مستجدات الوباء، أن 642 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 50712 متعافياً.

وأكد أن وزارة الصحة أحصت 20 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الوفيات منذ ظهور المرض في الجزائر إلى 2329.