العراق يسجل 2438 إصابة جديدة بـ«كورونا» و55 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 542187 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 55 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12086 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 472054 حالة بعد تسجيل 2270 حالة شفاء اليوم أيضاً.