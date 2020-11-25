بريطانيا تسجل أكثر من مليون إصابة بـ«كورونا» و55935 وفاة

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 54. 1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض «كوفيد19-» الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 55935 حالة. وتعافي من المرض 3405 أشخاص من المصابين حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 42 أسبوعاً.