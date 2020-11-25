باكستان تسجل 3009 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت باكستان تسجيل 59 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 7803 حتى اليوم الأربعاء.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 3009 حالات إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 382 ألفا و892 ، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و297 ألفا و703 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، و41 ألفا و583 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 332 ألفا و974 مريضا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1867 مريضا في حالة حرجة.