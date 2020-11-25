الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في 24 نوفمبر مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج.

كما أبلغت اللجنة عن ست حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، مقارنة بثماني حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 86469 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.