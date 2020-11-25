المغرب يسجل 3999 إصابة جديدة بكورونا

سجل المغرب 3999 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 2587 حالة أمس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 331 ألفا و527 إصابة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في المغرب في الثاني من مارس .

كما سجل أيضا 73 حالة وفاة مقابل 80 أمس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في المغرب إلى 5469.

وقالت الحكومة إن من المنتظر أن يبدأ المغرب حملة تطعيم ضد الوباء في الأيام القليلة المقبلة بعد أن طلب لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

كما يجري مباحثات مع شركات عالمية أخرى للحصول على كمية كافية من اللقاح تكفي نحو 20 مليون مغربي تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

ويقول المغرب إن عملية التطعيم قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر.