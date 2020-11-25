بايدن: قضايا الهجرة والبيئة ضمن أولويات أول 100 يوم رئاسة

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن أولوياته في أول 100 يوم برئاسته ستشمل تمرير تشريع لإصلاح نظام الهجرة الأميركي والتراجع عن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن البيئة.

وأضاف بايدن أن قانون الهجرة سيشمل طريقا للحصول على الجنسية للمهاجرين، الذين لا يمتلكون وثائق، في البلاد.



