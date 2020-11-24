تعطيل الدراسة في 6 محافظات مصرية

القاهرة (وكالات)

قررت 6 محافظات مصرية تعطيل الدراسة، اليوم، بسبب سوء الطقس المتوقع، والذي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتفويض المحافظين في ما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس، ووفقاً لظروف كل محافظة والأحوال الجوية المتوقعة.

والمحافظات التي قررت تعليق الدراسة هي كل من كفر الشيخ والبحيرة ومطروح والدقهلية ودمياط والإسكندرية.

وأكد مسؤولون استعداد جميع الأجهزة لمجابهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بجميع المناطق، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة أزمات.