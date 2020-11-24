إيطاليا تسجل أكبر وفيات يومية بـ«كورونا» منذ 8 أشهر بلغت 853

سجلت إيطاليا 853 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ 8 أشهر.

ولم تسجل إيطاليا هذا العدد من الوفيات في يوم واحد جراء مرض كوفيد - 19، الناجم عن العدوى بالفيروس، منذ 28 مارس الماضي إبان ذروة الموجة الأولى من تفشي الوباء.

كانت إيطاليا سجلت الاثنين 630 وفاة.

كما سجلت وزارة الصحة 23232 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، في ارتفاع طفيف عن 22930 في اليوم السابق.

وإيطاليا أول دولة غربية يظهر فيها الفيروس وسجلت إجمالا 51306 وفاة جراء مرض كوفيد - 19 منذ فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما رصدت 1.455 مليون حالة إصابة في المجمل.

تأتي هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الوفيات اليومية بالفيروس رغم الإغلاق التام الذي أعيد فرضه قبل أسابيع في محاولة لوقف تفشي الموجة الثانية من الجائحة.