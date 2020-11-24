هجوم بسكين في سويسرا يعتقد أنه إرهابي

هاجمت امرأة بسكين، اليوم الثلاثاء، امرأتين من المارة في متجر بمدينة لوجانو بمقاطعة تيسين السويسرية.

وكتب الادعاء العام على «تويتر» أنه يتوقع أن الحادثة «هجوم يُحْتَمَل أن له دوافع إرهابية».

وذكرت الشرطة أن المرأة السويسرية (28 عاماً) هاجمت المرأتين لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد

وقالت الشرطة، إن المرأة حاولت خنق إحدى المرأتين وأصابت الثانية بجرح بالسكين في رقبتها.

وحاول متسوقون آخرون السيطرة على المرأة التي تم توقيفها بالفعل، بحسب الشرطة.

وقال تقرير طبي، إن أحد الضحيتين أصيبت بجروح خطيرة، لكنها لا تهدد حياتها، بينما لا تعاني الثانية إلا من جروح سطحية.