حاكم بنسيلفانيا يعلن فوز بايدن بانتخابات الرئاسة في الولاية

أكد حاكم بنسيلفانيا توم وولف، اليوم الثلاثاء، رسمياً فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية في الولاية.

وكتب الحاكم الديمقراطي، على موقع «تويتر»، أن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار «أكدت النتائج اليوم».

وأوضح وولف أنه وقع، على ضوء ذلك، الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة والتي تضم عشرين من الناخبين الكبار.

وأظهرت النتائج النهائية تقدم بايدن ب81 ألف صوت بين 6,9 ملايين بطاقة اقتراع.

وشكر الحاكم وبوكفار موظفي مكتب الانتخابات ل"تنظيمهم انتخابات عادلة ومنصفة في مرحلة بالغة الصعوبة من تاريخ دولتنا وبلادنا".

وقال الحاكم "لقد تعرضوا لهجمات دائمة وكان سلوكهم رائعا".

ويأتي هذا بعيد تأكيد فوز جو بايدن في ولاية ميشيجن الاثنين والتي تضم 16 من الناخبين الكبار

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، قبل أسبوعين، فوز المرشح الديمقراطي بايدن بسباق البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي ميرفي وفريقها «يجب أن يقوموا بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته».

ويعني ذلك حصول فريق بايدن على تمويل اتحادي ومكتب رسمي لإدارته الانتقالية على مدار الشهرين المقبلين. كما يمهد الطريق أمام بايدن ونائبته كامالا هاريس لتلقي إفادات دورية بشأن الأمن القومي والتي يتلقاها ترامب أيضاً.

وجاء في بيان صادر عن فريق بايدن أن اجتماعات ستبدأ مع مسؤولين اتحاديين بشأن طريقة تعامل واشنطن مع جائحة فيروس كورونا، إلى جانب بحث قضايا الأمن القومي.

كما حصل الرئيس المنتخب بايدن، أمس الاثنين، على الضوء الأخضر من إدارة الخدمات العامة لبدء انتقاله إلى البيت الأبيض.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأميركية، وهي إدارة مستقلة، بايدن أن انتقال السلطة يمكن أن يبدأ رسمياً، وذلك قبل توليه المنصب يوم 20 يناير 2021.