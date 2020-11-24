14 قتيلاً بتفجيرين في وسط أفغانستان

قتل 14 شخصاً على الأقل، اليوم الثلاثاء، بانفجارين وقعا في ولاية باميان في وسط أفغانستان.

وقال طارق عريان الناطق باسم وزارة الداخلية «وقع انفجاران في سوق، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً وشرطي سير وإصابة 45 شخصاً بجروح».

وأضاف عريان «نحقق في التفجيرين الداميين في باميان، هذه جريمة لا تغتفر».

وأكد زبردست صافي، قائد شرطة باميان حصيلة الضحايا، موضحاً أن كل الجرحى من المدنيين.

وقال الناطق باسم شرطة باميان رضا يوسفي، إن المتفجرات وضعت في مكانين مختلفين.

ولم تتبن أي جهة على الفور الانفجارين، فيما نفت حركة طالبان أي مسؤولية لها.

تعتبر باميان وجهة سياحية تضم العديد من المعابد والأديرة والرسوم البوذية.