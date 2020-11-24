السويد تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

كشفت إحصاءات وكالة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، أن السويد، التي اجتذبت اهتماماً عالمياً باتباعها استراتيجية غير متشددة في مكافحة وباء كورونا، سجلت 17265 إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الجمعة. ويزيد هذا الرقم عن نظيره خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي، والذي بلغ 15084 حالة. كما سجلت السويد 94 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 6500. ويزيد معدل الوفيات في السويد بعدة أمثال عن نظيره في بلدان الشمال الأوروبي، لكنه أقل من بعض الدول الأوروبية الأكبر حجماً.