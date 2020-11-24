بريطانيا تقلص فترة عزل القادمين

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس في وقت مبكر اليوم الثلاثاء أن المسافرين الذين يصلون إلى انجلترا سوف يتمكنون من إنهاء فترة الحجر الصحي بعد خمسة أيام حال التأكد من سلبية فحوص كوورنا الخاصة بهم، وذلك بداية من 15 ديسمبر.

وبموجب القواعد الجديدة، سوف يظل المسافرون الذين يصلون من وجهة ليست مدرجة في قائمة ممرات السفر الحكومية بحاجة إلى الدخول في عزل ذاتي.

ويمكنهم تقليص فترة الحجر الصحي، التي تبلغ 14 يوما، بدفع تكلفة الفحوص التي يتم إجراؤها لدى منشأة خاصة خلال أو بعد اليوم الخامس، بتكلفة 120-65 جنيها إسترلينيا (158-86 دولارا)، حسبما ذكرت وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء.

وتصدر النتائج عادة خلال 24 إلى 48 ساعة. مما يعني أنه يمكن إنهاء الحجر الصحي لهؤلاء الأشخاص بعد ستة أيام من وصولهم.

ولا ينطبق التغيير على الأشخاص الذين يصلون إلى أيرلندا الشمالية أو اسكتلندا أو ويلز، والذين يتعين عليهم الاستمرار في عزل أنفسهم لمدة 14 يوما.

وقال الوزير: "لدينا خطة للتأكد من أن طريقنا للخروج من هذا الوباء حذر ومتوازن، ما يسمح لنا بالتركيز على ما يمكننا القيام به الآن لتعزيز السفر الدولي مع الحفاظ على سلامة الناس".

ورحب قطاع السفر بهذه السياسة التي "طال انتظارها".

وقال تيم ألدرسليد، الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات الطيران المسجلة في المملكة المتحدة، إن الإعلان يقدم "ضوءا في نهاية النفق" لصناعة الطيران وللراغبين في السفر لقضاء عطلاتهم.