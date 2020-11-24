البرازيل تسجل 302 وفاة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إن البرازيل سجلت 16207 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و302 حالة وفاة.

وفي المجمل سجلت البلاد ستة ملايين و87608 حالات إصابة بالمرض منذ بدء تفشي الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 169485، وفقا لبيانات الوزارة، في ثالث أكبر تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.