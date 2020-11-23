مصر: حكم قضائي بإدراج «الإخوان» على قوائم الإرهاب

أحمد عاطف (القاهرة)

أدرجت محكمة مصرية، أمس، جماعة «الإخوان» بأكملها على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، كما قررت إدراج 28 عنصراً على القوائم نفسها والمدة نفسها. وأصدرت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، حكمها بضم عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي الإخواني، وعلاء عبدالفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبوبركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأسماء أخرى محسوبين على جماعة «الإخوان». وكانت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعدت قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، وتضمنت القائمة أسماء الكيانات الإرهابية المدرجة في مصر والبالغ عددها 8 كيانات كل من جماعة «الإخوان» والمدرجة ككيان إرهابي، كتنظيم «طلائع حسم» التابعة لجماعة «الإخوان» والمدرجة إرهابية بالإضافة إلى إدراج حركتي «حسم» و«لواء الثورة» الإخوانيتين ككيانات إرهابية بناء على حكم قضائي.