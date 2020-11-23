اعتقال قيادي بارز بتنظيم «داعش» في مطار بغداد

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أمس، أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال المنسق العام الإداري في تنظيم «داعش» المدعو «أبو نبأ» في مطار بغداد قادماً من أحد الدول العربية. وقال رسول في تصريح صحفي، إن «جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية أمنية وفق معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن اعتقال أبو نبأ، المنسق العام الإداري في تنظيم داعش في مطار بغداد الدولي، بينما كان قادماً من إحدى الدول العربية لعقد اجتماعات مع عناصر التنظيم في أطراف مدينة بغداد». وذكر أن قوات مكافحة الإرهاب كانت ترصد تحركات «أبو نبأ» وتم اعتقاله بمطار بغداد، حيث كان يعمل في تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وأن جهاز مكافحة الإرهاب ماض في تنفيذ عملياته لملاحقة عناصر «داعش». وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، القبض على «داعشية» وابنها اشتركا بعملية اغتيال مختار قرية «السموم» في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين. وذكرت الوكالة في بيان صحفي: «بعد البحث والتحري وتكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على اثنين من منفذي جريمة اغتيال مختار قرية السموم في قضاء سامراء (أم وابنها)».