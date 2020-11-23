موريتانيا تعلن الحداد لوفاة رئيسها الأسبق محمد ولد الشيخ عبدالله

نواكشوط (وكالات)

أعلنت موريتانيا أمس، الحداد ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله عن عمر يناهز 80 سنة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الموريتانية نقلته وكالة الأنباء الرسمية بعد الإعلان في وقت متأخر أمس الأول، عن وفاة ولد الشيخ عبدالله إثر وعكة صحية ألمت به.

وأدى آلاف الموريتانيين في وقت سابق أمس، صلاة الجنازة على الراحل في العاصمة نواكشوط يتقدمهم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ولفيف من الشخصيات السياسية والمدنية والعسكرية.

ويعتبر الراحل أول رئيس موريتاني منتخب يصل إلى الحكم في البلاد عن طريق انتخابات رئاسية في 9 أبربل 2007 قبل أن يطاح بحكمه بوساطة انقلاب عسكري عام 2008. وشغل الراحل مجموعة من المناصب والمسؤوليات الوزارية في عهد الحكومات السابقة كما عمل مستشاراً في الصندوق الكويتي للتنمية.