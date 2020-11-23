إزالة السودان من قائمة الإرهاب الشهر المقبل

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع على الأوامر التنفيذية التي تقضي بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب في 11 ديسمبر المقبل، وبذلك سيصبح السودان رسمياً خارج القائمة.

وأضاف حريكة «سيتبقى للسودان بعدها الحصول على حصانة من الكونجرس بعدم الملاحقة القضائية مستقبلاً».

ومن ناحية أخرى، شن كمال كرار القيادي بالحزب الشيوعي السوداني هجوماً على القيادات التي تسعى للمصالحة مع «الأصوليين»، مؤكداً أن الحديث عن المصالحة يخصم كثيراً من رصيد الحكومة الحالية، وأن أي شخص يتحدث عنها يضع نفسه في خانة العداء للشعب السوداني. وأضاف كرار أن قرار المصالحة مع «الأصوليين» متروك للشعب السوداني، وأن الوقت ليس مناسباً للحديث عنها، خاصة أن دماء الشهداء لم تجف بعد، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة القضائية وتقديم المجرمين للقضاء أولاً.