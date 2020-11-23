«قوات التحالف»: الاعتداء على إحدى محطات توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة اعتداء إرهابي





أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أن الاعتداء على إحدى محطات توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف - في بيان صدر الليلة - أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة السعودية عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان الذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص والتي تبنتها الميليشيا الحوثية، وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات من دون طيار مفخخة.

ونوه المالكي بأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية، ويرتقي إلى جرائم حرب.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



