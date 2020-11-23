السعودية: حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع منتجات بترولية شمال جدة نتيجة اعتداء إرهابي

أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية وقوع انفجار عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر - في بيان صدر الليلة وبثته وكالة الأنباء السعودية - أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق وأنه لم تحدث جراء ھذا الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح مؤكداً أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وقال المصدر إن المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي ترتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية و ما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم وكذلك الاقتصاد العالمي مشدداً على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفه.



