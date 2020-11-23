السعودية تسجل 231 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 355489 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد المتعافين الجدد بلغ 445 شخصاً، ليرتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 343816 حالة، فيما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5796 حالة وفاة.